Segregata per tre giorni a Lamezia, arrestato a Brindisi bulgaro 52enne

È stata notificata nel carcere di Brindisi l’ordinanza di applicazione di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Lamezia Terme su richiesta della Procura nei confronti di M.M., 52 anni, bulgaro, accusato di aver malmenato e abusato della propria compagnia convivente arrivando a segregarla in casa per tre giorni.

I FATTI | risalgono alla sera dello scorso 10 luglio quando i Carabinieri di Lamezia Terme erano stati allertati dal pronto soccorso dove era giunta una donna di origini bulgare, visibilmente scossa e con evidenti segni di percosse sul viso che le impedivano quasi di parlare. La prima ricostruzione fatta dai militari delineava un quadro agghiacciante. Si erano conosciuti in Bulgaria nel dicembre 2018 e lo scorso aprile avevano deciso di tornare in Italia per cercare lavoro come braccianti agricoli. Già dai primi mesi della loro relazione sentimentale l’uomo si era mostrato geloso e possessivo. Col passare dei giorni aveva iniziato a diventare violento, fino ad arrivare a pesanti percosse accompagnate da continue minacce in occasione di ogni discussione casalinga.

Trasferitisi in un appartamento a Lamezia Terme, la situazione sarebbe degenerata. La donna era stata segregata in casa per tre giorni durante i quali l’uomo, che le aveva sottratto effetti personali e cellulare, l’aveva ripetutamente picchiata e abusato sessualmente di lei arrivando a tentare di soffocarla. Fortunatamente, in un momento di distrazione del suo aguzzino, la donna è riuscita a fuggire scappando a piedi per strada fino a quando non ha incrociato un passante al quale chiedere aiuto.

I Carabinieri giunti presso l’appartamento in questione non hanno trovato il bulgaro, l’abitazione era totalmente a soqquadro ed era palese che qualcuno avesse fatto in fretta le valigie per lasciare il paese. Sul pavimento diverse macchie di sangue, alcune ancora fresche.

LE INDAGINI | Sono partite così le ricerche a tappeto dell’uomo che si era allontanato già da qualche ora a bordo della sua autovettura, un’Alfa Romeo di colore rosso con targa straniera. Da una preliminare visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’area cittadina e contestuale analisi delle celle di aggancio dell’utenza telefonica dell'uomo, i militari hanno ricavato la sua posizione: ore 03.00 porto di Brindisi.

Immediato il coordinamento con i Carabinieri della Compagnia di Brindisi che, dopo meticolose ricerche all’interno della citata area portuale effettuate in collaborazione con la Polizia d Frontiera, lo hanno rintracciato a bordo della sua autovettura intento ad imbarcarsi su un traghetto diretto in Grecia e hanno proceduto nei suoi confronti a fermo di indiziato di delitto traducendolo poi in carcere.

A seguito della convalida e delle ulteriori dichiarazioni rese dalla vittima è stata emessa pertanto l’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamento nei confronti di familiari o conviventi, lesioni personali aggravate, violenza sessuale e sequestro di persona.