Litiga con una donna ma viene aggredito dai sui familiari. Arresti ad Amaroni

Prima la lite, poi l’intervento dei familiari per punire l’aggressore. Solo l’intervento dei carabinieri di Girifalco ha impedito che la situazione degenerasse. È successo ieri ad Amaroni, a seguito di una chiamata al 112 da parte di una donna di 55 anni che ha chiesto l’aiuto dei militari dopo aver subito un’aggressione.

Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato in casa la sola donna che, ancora provata, ha raccontato l’episodio consentendo alla pattuglia di individuare il presunto aggressore, I.B. 44enne, celibe, impiegato. L’uomo è stato rintracciato poco dopo presso la sua abitazione e sottoposto a controllo.

Durante il controllo il 44enne è stato tuttavia raggiunto da diversi parenti della vittima (almeno otto) che, nonostante la presenza dei Carabinieri, lo hanno aggredito con con calci e pugni. Per impedirne il linciaggio, i militari sono stati colpiti dal gruppo riportando lievi contusioni. La reazione della pattuglia, anche grazie all’intervento di altri militari ha consentito di bloccare il gruppo scongiurando ulteriori conseguenze.

Gli aggressori sono stati quindi portati in caserma. Per quattro di loro I.F. (59enne, commerciante); I.G. (35enne, imprenditore); I.R. (34enne, operaio); O.G. (32enne, operaio); tutti di Amaroni che sono stati quindi arrestati per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale con le aggravanti delle lesioni e la presenza di più persone. I quattro sono stati messi ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

La vicenda scaturisce da dissidi risalenti nel tempo che dopo l’aggressione alla donna, si sono trasformati in un vero e proprio raid punitivo nei confronti dell’impiegato. Sono ancora in corso ulteriori attività per accertare le responsabilità penali degli altri soggetti coinvolti.