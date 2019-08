Crotone, furgone in sosta si sposta e finisce su auto parcheggiata. Un ferito

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi in via Venezia a Crotone. Per cause in corso di accertamento, un furgone in sosta sulla strada si è spostato e per la pendenza è andato a finire la sua corsa contro altro veicolo in sosta.

Il conducente del mezzo, che si trovava all'esterno del veicolo, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Crotone per i rilievi del caso, e personale del 118 che ha trasportato il ferito nell’ospedale cittadino.