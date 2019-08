Fermate due persone per l’omicidio del 42enne vibonese a Vergato: una tragedia legata all’abuso di alcolici

Consolato Ingenuo

Un autotrasportatore di 34 anni di origini serbe e un operaio meccanico romeno di 50 anni, da tempo residenti nel bolognese, sono stati sottoposti a fermo per l’omicidio di Consolato Ingenuo, il 42enne operaio di origini vibonesi trovato morto ieri pomeriggio in un dirupo tra Tolè e Cereglio, a Vergato, in provincia di Bologna.(LEGGI)



I due uomini sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi e dall’occultamento del cadavere.

UN BANALE LITIGIO E POI LA TRAGEDIA

Dietro la tragedia ci sarebbe una lite per futili motivi poi degenerata per l’abuso di alcol. Secondo diversi testimoni e quanto confermato dalle telecamere dei bar della zona, i due fermati avevano trascorso la serata in compagnia della vittima la sera della scomparsa. Pare che i tre – dopo aver bevuto qualche bicchiere in più - avessero litigato per motivi ancora al vaglio degli inquirenti.

LA PISTA INVESTIGATIVA

A portare ai due uomini, le serrate indagini dei carabinieri di Vergato agli ordini del maggiore Sabato Simonetti, e il Nucleo Investigativo, che sono riusciti a connettere due episodi apparentemente senza legami: il danneggiamento di alcune fiorirere avvenuto la notte tra lunedì e martedì lungo la strada a meno di un chilometro dal successivo ritrovamento del corpo, e la denuncia di scomparsa di Ingenuo.

Le fioriere erano risultate danneggiate da un’auto, ritrovata abbandonata poco oltre, intestata al 34enne serbo. L’auto abbandonata ha portato i poliziotti a scoprire delle tracce di sangue umano presenti nel bagagliaio. Tracce di sangue che, una volta rintracciato il proprietario dell’auto – sono state ritrovate su dei vestiti nascosti nella sua abitazione. Poco dopo gli agenti sono arrivati all’abitazione dell’atro uomo, rinvenendo altri indumenti sporchi a conferma del fatto di sangue avvenuto nel comune bolognese.