Riqualificare lo Stemma di Carlo V, la richiesta di Galdieri alla Soprintendenza

Interventi urgenti di restauro conservativo al fine di garantirne la fruizione pubblica dello stemma di Carlo V ubicato nell'orto Tellini, sono stati proposti dall'assessore alla Cultura del Comune di Crotone, Valentina Galdieri tanto alla Soprintendenza Archeologica quanto al proprietario dell’edificio in oggetto.

Allo stesso tempo ricorda che le norme vigenti prevedono che siano i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, a garantirne la conservazione ma che, allo stesso tempo, sia lo Stato ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio.

Nella sua nota l'assessore aggiunge che se gli interventi sono di particolare rilevanza il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. Il Comune si rende disponibile ad eseguire interventi di valorizzazione al fine di rendere maggiormente fruibile il bene in oggetto ed a contribuire al completamento dell'intervento di messa in sicurezza e restauro conservativo dello stemma.

“Bisogna intervenire. Questo è chiaro perché lo stemma di Carlo V rappresenta non solo un simbolo di un periodo storico importante della nostra città ma anche un bene che deve essere restituito alla fruizione della comunità cittadina. Noi siamo impegnati in questo senso con tutto il patrimonio culturale e storico della città. Nel caso specifico oltre a chiedere alla Soprintendenza l'intervento ci siamo dichiarati disponibili a valorizzare il sito. Non solo lo Stemma ma anche Orto Tellini debbono ritornare ad essere patrimonio della città” - dichiara l'assessore Valentina Galdieri.