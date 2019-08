Esodo estivo 2019: Polstrada Calabria, 200 le pattuglie operative

In occasione del primo consistente esodo estivo e nella previsione di un forte aumento del traffico veicolare, il Compartimento Polizia Stradale per la Calabria, attraverso le Sezioni Provinciali, potenzierà i servizi su tutta la rete autostradale e sulle principali strade interessate ai maggiori flussi di traffico.

Nel prossimo fine settimana ed in quello che precede il Ferragosto, infatti, circa 200 pattuglie saranno operative lungo la viabilità ordinaria ed autostradale regionale, al fine di garantire la più ampia sicurezza alla circolazione stradale.

La Polizia Stradale raccomanda a tutti gli automobilisti di mantenere una guida prudente e corretta, rispettando i seguenti suggerimenti utili:

controllare l’efficienza e la funzionalità del veicolo, prima di intraprendere il viaggio; tutti coloro che viaggiano a bordo dell'autovettura, anche nei sedili posteriori, devono allacciare le cinture di sicurezza, e si raccomanda che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini o sedili di sicurezza omologati;

rispettare i limiti di velocità al fine di percorrere in sicurezza per noi e per gli altri le arterie stradali. Si ricorda che per le autostrade la velocità massima consentita è di 130 chilometri orari, per le strade extraurbane principali è di 110 chilometri orari, per le strade extraurbane secondarie 90 chilometri orari, mentre in centro abitato, a parte alcuni tratti appositamente segnalati dove il limite è di 70 chilometri orari, il limite è di 50 chilometri orari.

Mantenere una distanza di sicurezza adeguata dal veicolo che precede; non assumere alcool; non utilizzare lo smartphone o altri apparecchi elettronici mentre si è alla guida.