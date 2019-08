Truffe: deteneva materiale per falsificare di documenti, denunciato bulgaro a Petilia

I carabinieri di Petilia Policastro hanno deferito alla Procura di Crotone un 47enne bulgaro per truffa e contraffazione di sigilli di Stato.

I militari hanno individuato due magazzini nel capoluogo, nella disponibilità dell’uomo, al cui interno hanno trovato materiale per la falsificazione di documenti automobilistici, carte di circolazione in bianco, centinaia di targhe italiane e rumene e parti di autovetture di dubbia provenienza. Tutto il materiale è stato posto a sequestro. Sono in corso ulteriori indagini.