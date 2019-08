Cdm. Sciolto il Consiglio di Sinopoli, prorogate commissioni per altri 4 comuni calabresi

Matteo Salvini

Nella riunione di ieri, mercoledì 31 luglio, il Consiglio dei Ministri, su proposta titolare del dicastro dell’interno, Matteo Salvini, ha sciolto il Consiglio Comunale di Sinopoli, nel reggino.

Nell’assumere la decisione il Cdm ha difatti tenuto conto che al termine di accertamenti approfonditi sono emerse delle forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa.

La gestione del Comune reggino è stata così affidata a una Commissione straordinaria, che vi resterà per un periodo di diciotto mesi.

Inoltre, in considerazione della necessità di completare l’azione di ripristino “dei principi di legalità” all’interno delle amministrazioni pubblico, il Consiglio dei ministri ha deliberato anche la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consigli comunali di Scilla, anch’esso nel reggino; Briatico e San Gregorio d’Ippona, in provincia di Vibo; Strongoli, nel Crotonese; e quelli di Mattinata (Foggia), Bompensiere (Caltanissetta), Caivano (Napoli), Calvizzano (Napoli).