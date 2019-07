Al volo per tornare in Argentina con una cartuccia calibro 40 in valigia. Denunciato

Un 75enne, originario del vibonese ma emigrato in Argentina, è stato denunciato per detenzione illegale di munizioni. L’uomo, intorno alle 13.45 di lunedì scorso, stava effettuando le procedure di imbarco per il rientro a casa con scalo a Roma Fiumicino, quando dall’esame del bagaglio da stiva il personale delle guardie giurate ha notato una cartuccia della Winchester calibro 40 e ha subito richiesto l’intervento della Polizia di Frontiera.

Il 75enne è stato portato negli Uffici di Polizia e, dopo un attento controllo si è deciso di sequestrare la cartuccia. Durante la compilazione degli atti, l’interessato ha affermato che era ritornato in Calabria per trascorrere un breve periodo di vacanze e per ritrovare gli amici e parenti e che durante la stessa vacanza un parente o vecchio amico, essendo a conoscenza che l’uomo deteneva in Argentina una carabina calibro 40, gli avrebbe regalato la cartuccia.

C.S. non essendo titolare di porto di armi italiano o titolo equipollente, è stato inevitabilmente denunciato.