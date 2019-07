Protesta tirocinanti alla Regione. Chiedono stessi diritti di extracurriculari

Sollecitano la Regione per avere informazioni certe sul loro futuro i tirocinanti della Regione. Questa mattina un gruppo, sostenuto da amministratori e sindaci di diversi territori, hanno avviato una protesta davanti alla sede della Cittadella di Catanzaro.

Chiedono infatti “l'equiparazione e la parità di trattamento con i tirocinanti extracurriculari regionali che prestano la loro attività nei tribunali, al Miur e nel Mibac".

I tirocinanti voglione quindi “gli stessi privilegi, invece pare che ci vogliano inserire in un tirocinio di inclusione che - afferman - è diverso dai tirocini per cui siamo stati scelti. Cambia la natura del tirocinio per cui siamo stati scelti. Addirittura c'è una discriminazione, perché siamo della stessa banca dati".