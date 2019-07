Controlli della Stradale tra le SS 106 e 107: numerose infrazioni e due incidenti

Un bilancio più che intenso quello condotto nella settimana appena trascorsa dalla Sezione di Polizia Stradale di Crotone.

Sulle grandi arterie SS 106 e SS 107 sono state impiegate 23 pattuglie, controllati 242 veicoli e 266 persone, accertate 59 infrazioni al codice della strada a cui è seguito l’avvio per le procedure di decurtazione di 124 punti dalle patenti di guida; ritirate 2 carte di circolazione e 5 patenti di guida.

Sono stati poi denunciati due conducenti per guida in stato ebbrezza con il conseguente ritiro della patente, e controllati 36 automobilisti con l'etilometro o i precursori; due i veicoli sequestrati in quanto privi di copertura assicurativa.

Sul fronte dell’autotrasporto di merci, i controlli si sono diretti verso 25 vettori sia sotto il profilo delle regolarità documentale, sia sotto quello della sicurezza dei trasporti con riferimento alle ore di guida e ai tempi di riposo dei conducenti.

In ultimo la contestazione di 13 infrazioni al codice della strada a carico di conducenti che non facevano uso delle cinture di sicurezza e due incidenti stradali che hanno registrato 7 feriti. I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane.