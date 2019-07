Sorpreso a rubare al cantiere della metropolitana: arrestato 60enne

Un uomo di 60 anni, A.B. , pregiudicato per reati contro il patrimonio, è finito in arresto la scorsa notte dopo essere stato sorpreso ad armeggiare con del materiale ferroso all’interno del cantiere dove sono in corso i lavori della costruenda linea della metropolitana di Catanzaro, all’altezza di Viale Magna Grecia.

Sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro e delle Stazioni di Lido e S. Maria in seguito ad una segnalazione telefonica.

I militari, avvicinandosi silenziosamente, hanno cosi sorpreso l’uomo il quale, ancora sudato e affannato, stava indebitamente asportando e caricando su un autocarro del materiale ferroso. Lo stesso, apparentemente da solo, alla vista dei militari avrebbe subito mollato la presa da alcuni materiali edili che stava sollevando dal suolo, tentando anche di disfarsi di una pinza, immediatamente recuperata dai militari, verosimilmente utilizzata per rimuovere delle targhette applicate alle staffe in ferro sulle quali era indicata l'intestazione della ditta appaltatrice dei lavori per la citata tratta della metropolitana.

Sottoposto a perquisizione il veicolo, è quindi emerso che il vano di carico dell’autocarro era stato quasi completamente riempito con il materiale ferroso della ditta mentre, sparse al suolo in più punti, erano state abbandonate numerose targhette - riportanti l’intestazione della ditta - man mano rimosse dai materiali illecitamente caricati sul veicolo, pronti per essere portati via.

L'autocarro, l’ingente quantità di refurtiva - circa 10 quintali - ed altre cose pertinenti al reato sono stati sottoposti a sequestro penale.

Il 60enne è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito, al termine dei quali, è stato dichiarato in stato di arresto per ipotesi reato di tentato furto aggravato.

Il Magistrato di Turno della Procura della Repubblica ha quindi disposto temporaneamente la sottoposizione dell’uomo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida, al termine della quale, l'uomo é stato destinatario della misura dell'obbligo di dimora, con l'ulteriore divieto giornaliero di allontanarsi da casa dalle 21.00 alle 07.