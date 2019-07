Messaggi di pace nei loro testi, Piazza dei Marinai ospita il concerto dei Dharma Music Tribe

C’è grande attesa a Crotone per il concerto dei “Dharma Music Tribe”. Il gruppo, nato in Calabria nel 2015 è composto da otto musicisti di grande competenza che si sono uniti per dare voce a questo originale progetto, nato con un chiaro ideale di diffondere messaggi di speranza, di innovazione, di evoluzione sociale, di pace e contribuire ad una crescita sociale e culturale tra le persone.

Il gruppo che riprende tematiche sociali nei loro brani canta in italiano, in inglese ed in calabrese. Lo stile è assolutamente sperimentale: reggae, rock, popolare e folk, con tocchi di jazz, swing e classico che si uniscono per dare vita ad un progetto unico.

Messaggi, attraverso la musica, sempre più luminosi e fiduciosi possono aiutare ad accompagnare percorsi di vita individuali e concorrere a creare un immaginario collettivo sociale più etico, stabile e responsabile. Tra i loro successi il disco “seed peace”, piantare pace.

L'obiettivo del concerto è quello di creare un momento di condivisione musicale anche finalizzato a stimolare la popolazione verso la consapevolezza del patrimonio collettivo. L'amministrazione comunale, attraverso l'assessorato alla Cultura, ha apprezzato la proposta del gruppo mettendo a disposizione per la loro esibizione l'area di piazza dei Marinai.