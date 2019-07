A Diamante è vietato girare in costume, gridare e bere shottini

Stop alle passeggiate in costume, a torso nudo e scalzi. E basta con gli shottini a 1 euro. Sono solo alcune delle regole contenute nell’ordinanza emessa dal sindaco di Diamante, nonché deputato del Pd, Ernesto Magorno. Gli esercenti non potranno vendere alcolici e superalcolici a basso costo e la gente non potrà girare in costume, il tutto per ristabilire le regole di regole in materia di pubblica sicurezza, emissioni sonore, somministrazione di bevande alcoliche e rispetto del pubblico decoro.

"Stop con gli schiamazzi e la diffusione della musica nelle ore notturne. Inoltre, i locali che operano nel centro storico hanno il divieto di “consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o di ceramica da consumare su strade e vie aperte al pubblico, fatta eccezione per il consumo nelle aree annesse ai pubblici esercizi in possesso di regolare autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico o privato”.

E ancora, i titolari dei pubblici esercizi hanno anche l’obbligo di “controllare gli avventori e il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonché di allontanare i clienti che arrecano disturbo”.