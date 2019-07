‘Ndrangheta. Maxi blitz nel reggino, colpo al clan Libri: 17 arresti e aziende sotto sequestro

Sono ritenute per la maggior parte come affiliate alla potente cosca Libri di Reggio Calabria le 17 persone che stamani sono state raggiunte da altrettanti ordini di arresto, di cui dodici in carcere e cinque ai domiciliari.

La vasta operazione è scattata alle prime luci del giorno e vede impegnati nell’esecuzione delle misure oltre 150 uomini della polizia di stato, coordinati Direzione Distrettuale Antimafia della Procura del capoluogo dello Stretto.

Gli inquirenti contestato a tutti, a vario titolo, una sfilza di reati che vanno dall’associazione mafiosa, al concorso esterno, dall’estorsione, alla turbata libertà degli incanti, il porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, con l’aggravate dell’agevolazione mafiosa, alla tentata corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio.

Ad eseguire il blitz gli investigatori della Squadra Mobile della Questura reggina e dello Sco, il Servizio Centrale Operativo di Roma, coadiuvati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine. In corso anche numerose perquisizioni e sequestri di imprese e società.

Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza che si terrà alle 11 presso la sala conferenze della Questura, alla presenza del Procuratore della Repubblica, del Direttore Centrale Anticrimine, del Questore e del Direttore dello Sco.

(notizia in aggiornamento)