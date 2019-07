Tabaccaia trovata morta a Reggio. Si fa largo la tesi di una rapina

È stato trovato nell’androne di un palazzo il corpo senza vita di una donna di 66 anni. Mariella Rota, questo il nome della vittima, era la proprietaria di una tabaccheria in via Melacrino nel centro di Reggio Calabria e viveva in un edificio attiguo alla sua attività commerciale:.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che la 66enne, uccisa con un'arma da taglio, avrebbe raccontato di avere subito minacce e dei tentativi di rapina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che conducono le indagini, i carabinieri e la scientifica. Dai primi rilievi sembra che la donna sia stata uccisa, anche se non è chiaro se sia morta dopo un tentativo di rapina. Al momento sembra non mancare nulla dall’abitazione.