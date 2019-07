Lezzi in Calabria: “Nuovi cis per promuovere sviluppo e investimenti”

"Continuiamo a lavorare per la crescita e il rilancio del Sud: ho condiviso con le parti sociali, i sindaci e i presidenti delle Province interessate la decisione di avviare in Calabria i Cis, Contratti istituzionali di sviluppo, per stimolare nuovi investimenti. L'obiettivo è di realizzare interventi utili per i cinque capoluoghi della Calabria, ma le province non saranno escluse”. Queste le parole del ministro per il Sud Barbara Lezzi che oggi è intervenuta in Prefettura a Catanzaro in occasione degli incontri di presentazione dei due Cis che riguarderanno, il primo, le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, e il secondo Vibo Valentia e Reggio Calabria.

“Nei prossimi giorni si procederà a coinvolgere tutti gli altri comuni – ha spiegato il ministro -. Non si baderà al colore politico e alle bandierine dei proponenti e nessuno sarà escluso sulla base delle appartenenze. Si guarderà all'organicità dei progetti e della ricaduta sui territori. Ho chiesto e ottenuto che il presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra, mi accompagnasse in questi Cis per dare seguito ad un protocollo di legalità e garantire maggiore trasparenza".

Ha poi assicurato che “saranno previste sanzioni per chi non ottempererà a delle scadenze certe e precise – conclude Lezzi -, perché lo sappiamo che, in definitiva, nelle nostre regioni del Sud non sono mancati i fondi, ma è mancata la volontà politica di spenderli, sono stati allocati de fondi che non sono mai stati spesi. Le risorse per il Sud ci sono state e ci sono: vanno utilizzate bene, con competenza, pensando al bene dei cittadini e delle comunità, e non solo agli interessi di piccole cerchie di affari”.