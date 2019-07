Autocarro trancia cavo elettrico e scoppia incendio. Paura in località Margherita

Un incendio, alle 10.40 di questa mattina, ha avvolto un autocarro in via dei Gelsomini di località Margherita, a Crotone. Sul posto la situazione si è subito presentata critica, perché il mezzo, già interessato dalle fiamme, si trovava vicino ad alcune abitazioni.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che il camion ha tranciato un cavo della rete elettrica durante lo scarico e il cavo, urtandolo, ha provocato l’esplosione del serbatoio originando le fiamme.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone ed una squadra boschiva per estinguere l'incendio delle sterpaglie circostanti. Sul luo anche la polizia di stato per quanto di competenza e i tecnici Enel per il ripristino della rete elettrica. Non si registrano feriti.