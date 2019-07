Perde il controllo dell’auto e finisce in scarpata. Giovane trasferito con elisoccorso

È finito in una scarpata, questa mattina, un giovane 22enne di Acquaro che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava. Ad accorgersi dell’incidente sono stati i residenti della zona che hanno allertato il 118.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Soriano Calabro, i Carabinieri di Serra San Bruno e della Stazione di Arena e i vigili del fuoco che hanno estratto, con fatica, il giovane dall'abitacolo.

Viste le gravi condizioni del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento del paziente - che ha riportato un forte trauma cranico - all'ospedale di Catanzaro dov'è arrivato in codice rosso.