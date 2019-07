San Basile Estate: in arrivo 12 appuntamenti tra multiculturalità, musica, teatro, sport

Sono dodici gli appuntamenti del cartellone estivo di San Basile. L’amministrazione comunale ha dato vita a una programmazione che dal 31 luglio al 29 agosto sarà fitta di eventi tra multiculturalità, musica, teatro, sport, identità.

Inizia nel segno della multiculturalità l'estate di San Basile 2019 sotto il claim "Praticamente perfetta, sotto ogni aspetto". "Cose da un altro mondo", la giornata dell'integrazione dedicata alla condivisione e alla conoscenza all'insegna dell'arte con stand gastronomici multietnici a cura dello Sprar di San Basile.

Il 2 agosto sarà la volta dello sport con la finale della Coppa Arberia che sta animando il confronto di calcio tra le formazioni dei comuni arbereshe del Pollino presso il centro polisportivo comunale "Stefano Boccia" in contrada Llaka.

Dal 4 al 6 agosto presso la Palestra Comunale si sfideranno invece in una rassegna sportiva ricca di divertimento i migliori specialisti di calcio tennis prima di cedere il campo al teatro sotto le stelle il 7 agosto con "Sogno di una notte di mezza sbornia" - presso l'Anfiteatro Comunale - a cura dell'associazione culturale L'allegra ribalda di Morano Calabro.

Il 9 agosto presso l'area naturalistica Llaka la manifestazione podistica a cura dell'Asd Pollino Trail e Asd Podismo e Sport Saracena è aperta a tutti i professionisti ed amanti della corsa. Il 12 agosto ritorna il teatro sotto le stelle con l'associazione castrovillarese Aprustum che porta in scena "Non ti conosco più" di Aldo De Benedetti.

Identità e valorizzazione del borgo con la Via dei supporti e degli antichi mestieri e sapori. La decima edizione dell'appuntamento identitario ritorna nel centro storico con il format riuscitissimo della passeggiata eno gastronomica alla scoperta del borgo di San Basile, a cura dell'associazione socio culturale Malemale Group.

Sarà la musica popolare a farla da padronail 19 agosto per il raduno di organetto e fisarmonica a cura dei Karaballandofolk e Francesca di Mare. Il film Arberia prodotto dalla Open Fields Production per la regia di Francesca Olivieri sarà proiettato presso il Monastero Basiliano nella serata del 20 agosto. Il giorno dopo, il 21 agosto, spazio ai dilettanti allo sbaraglio con la Corrida a cura del centro sociale anziani L'amicizia di Castrovillari. Il gruppo Ndallasdisha di San Basile invece il 22 agosto proporrà le tradizionali Vallje per una serata all'insegna dei canti e dei balli della tradizione arbereshe. L'estate di San Basile si chiuderà con il concerto Sing Swing del Peperoncino Jazz Festival con Francesco Scrivano, Arturo Blundi, Francesco Gagliardi, Giovanni Brunetti, Ettore Malizia, Walter Giorno, Francesco Giorno.

“Abbiamo voluto accontentare i gusti di tutti - ha spiegato il consigliere delegato allo spettacolo Ilario Miceli - proponendo un cartellone estivo che potesse abbracciare le varie anime che compongono la nostra comunità e proporre appuntamenti che ricalchino il saper fare delle associazioni che insistono nella nostra cittadina e sul territorio”.