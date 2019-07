Casali del Manco, tutto pronto per la mostra dedicata a Fauso Gullo

È tutto pronto a Casali del Manco che a breve potrà ospiterà nel proprio museo una nuova esposizione. Si sono chiusi i lavori per l’allestimento della mostra multimediale all’interno della Casa Museo di Fausto Gullo in contrada Macchia. Il museo multimediale è ospitato in alcune stanze poste al primo piano dello storico palazzo della famiglia Gullo e la sua realizzazione rientra nei tre progetti finanziati dalla Regione Calabria e finalizzati alla valorizzazione della Biblioteca, dell'Archivio e della figura di Fausto Gullo.

Nel progetto rientrano inoltre la digitalizzazione dell'epistolario e delle fotografie dell'archivio Gullo, nonchè la pubblicazione di un nuovo commento critico ai discorsi parlamentari di Fausto Gullo, edito da Rubbettino e curato da Oscar Greco già autore di "Caro Compagno. L'epistolario di Fausto Gullo".

“Possiamo ritenerci pienamente soddisfatti del risultato finale – commentano Fausto, Doclì e Pierrette Gullo – quello del museo è un ulteriore passo in avanti per la valorizzazione della figura di nostro nonno, Ministro e Costituente e che va ad affiancarsi alle attività della Biblioteca già punto di riferimento culturale per il territorio”.

“Attraverso le nuove tecnologie, con immagini fotografiche e riproduzione di scritti di Fausto Gullo – spiega il direttore della Biblioteca, Antonio Curcio – si racconterà la vita e il pensiero del Politico. L’uso del linguaggio multimediale sarà un attrattore per le nuove generazioni ed allo stesso tempo permetterà a chi vuole approfondire le proprie conoscenze su Gullo, di farlo in maniera esperenziale”.