Tragedia Gole del Raganello, gli indagati salgono a 14

Sono saliti a 14 gli indagati nelle indagini per l’onda anomala che il 20 agosto dello scorso anno ha travolto un gruppo di escursionisti nelle Gole del Raganello, a Civita, uccidendo 10 persone, tra le quali una guida.

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha infatti emesso l’avviso di conclusione indagini per le 14 persone, accusate di omicidio colposo, inondazione, lesioni colpose, omissione in atti d’ufficio ed esercizio abusivo della professione. Secondo gli inquirenti gli indagati avrebbero ignorato l’allerta gialla della protezione civile prevista per quel giorno.

Nella lista figurano quindi i sindaci di Civita, San Lorenzo Bellizzi e Cerchiara di Calabria, Alessandro Tocci, Antonio Cersosimo e Antonio Carlomagno; i titolari di agenzia turistiche e guide. Non risultano invece indagati il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra, e del dirigente dell’ufficio Biodiversità dei Carabinieri Forestali Gaetano Gorpia, raggiunti da avviso di garanzia.