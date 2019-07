Flag football: Achei scatenati a Palermo, si sfiora la perfezione

Achei scatenati a Palermo lo scorso weekend: portano a casa ben cinque vittorie su sei partite giocate e guadagnano la vetta solitaria della classifica del girone B del campionato italiano di flag football, seconda divisione. Nella due giorni palermitana, i Mida Achei Crotone si sono misurati con i BlackTide Catanzaro, i Cardinals Palermo, gli Elephants Catania, i Kroton 89ers, i Mustangs Palermo e gli Sharks Palermo.

“Una conferma, la nostra, di quanto sperato, dopo aver espresso un ottimo gioco in campo al primo ed al secondo bowl nel campionato. I complimenti raccolti nei vari incontri in diretta e sul campo, non fanno che accrescere la stima che ho dei miei collaboratori, della dirigenza ma soprattutto dei miei ragazzi e RAGAZZE. Dico da sempre che il lavoro ed il sacrificio pagano!! Ancora, in vista dei 2 bowl rimasti per un totale di 12 partite per noi, posso solo sognarlo un trofeo di campioni d'Italia Senior flag football 2019, ma sognare, fa desiderare.... e vorrei regalarlo un sogno ai ragazzi che tanto stanno dando in termini di sudore e sacrificio. Io la gioia di campione d'Italia flag con le giovanili come coach, l'ho assaggiata più volte con gli Achei, poi vice campione d'Italia U 20 da giocatore, adesso vorrei far vivere questa gioia al nostro futuro, ai nostri giovani così da imprimere ancora di più questo sport nel cuore. Un particolare mio vanto, le 5 Athenas inserite nel team maggiore di flag, le 4 convocate a Palermo una forza esplosiva, protagoniste e nominate capitane a merito nei vari match, ed i giovanissimi Under 16 e 17 protagonisti ed addirittura marcatori di alcuni decisivi touchdown, insomma la dimostrazione della buona scuola dei guerrieri Achei!”, ha dichiarato Francesco Caruso, coaching staff.

A disposizione di Coach Caruso e Bruno, questa volta, non solo i giocatori provenienti dal tackle e dal vivaio flag under17, ma anche le atlete della compagine femminile, le Athenas, che ben hanno fatto nella loro prima apparizione ufficiale con il team.

“Per la prima volta vestire i panni del player e non più solo quelli del tifoso o del dirigente è stata un’esperienza unica e indescrivibile. Grazie in primis ai nostri coaches che l’hanno resa tale e che hanno sempre creduto nelle nostre capacità. La possibilità di confrontarsi, crescere e maturare è il più bell’insegnamento che potessero darci. Sono orgogliosa delle mie compagne di squadra per lo spirito e il desiderio di affermarsi con cui hanno affrontato tutto. Il nostro impegno è la base di una strada solo in salita”, ha dichiarato Teresa Di Costanzo, #89.

Ora gli Achei si godranno le meritate ferie estive, da primi in classifica, con il solito programma di reclutamento che li vedrà itineranti sulle spiagge del crotonese, per poi riprendere il 6/7 settembre prossimo con il bowl che si terrà a Crotone.

Di seguito i risultati:

Mida Achei Crotone VS Sharks Palermo 39-19

Mida Achei Crotone VS Elephants Catania 20-34

Cardinals Palermo VS Mida Achei Crotone 25-31

Mustangs Palermo VS Mida Achei Crotone 19-31

Mida Achei Crotone VS BlackTide Catanzaro 40-6

Kroton 89ers VS Mida Achei Crotone 12-38