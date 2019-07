Droga: eroina e cocaina sotto il sedile dell’auto, arrestato a Trebisacce

I Carabinieri di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un uomo di 43 anni di Trebisacce.

L'uomo è stato fermato lungo la trafficatissima strada stradale 106 dopo un inseguimento nato per la gran velocità con cui sfrecciava con la macchina. Fermato sulla sua Fiat Stilo, L.L., 43enne nato a Cassano all’Ionio ma residente a Trebisacce, è stato sottoposto a perquisizione veicolare e personale.

Sotto il sedile lato guidatore, in un incavo, l’uomo aveva nascosto un involucro in cellophane, che successivamente pesato e sottoposto agli accertamenti con reagenti chimici, dimostrava contenere circa 6 grammi di eroina purissima ed ancora da dividere in dosi. La perquisizione continuava sulla persona scoprendo, in una tasca del pantalone, un involucro di cocaina.

Sequestrato tutto il materiale i Carabinieri decidevano di estendere le operazioni anche all’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati e sottoposti a sequestro penale un coltello intriso di sostanza stupefacente, diverse bustine e stagnola per il confezionamento, nonché un bilancino di precisione a forma di telecomando d’auto, tutto il materiale nascosto in un comodino dell’ingresso della casa.

Per tali motivi e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla, L.L. èstato arrestato per il reato di detenzioni di sostanze stupefacenti e dovrà comparire davanti le aule del Tribunale di Castrovillari.