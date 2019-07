Legambiente: riparte la carovana di Ricicla estate

Sta per partire la quinta edizione di “Ricicla Estate, la raccolta differenziata ti segue in vacanza” iniziativa lanciata da Legambiente Calabria con il contributo del Conai.

Si riparte quest’estate con la conferenza stampa di presentazione della campagna itinerante che si terrà mercoledì 31 luglio alle ore 10:30 presso il Lido Valentino in località Giovino a Catanzaro Lido.

Quest’anno si dà il via alla quinta edizione con lo slogan “Diventa protagonista dell’estate e regala un atto d’amore alle nostre località turistiche. Basta un piccolo gesto e tanta buona volontà” per ricordare a tutti che anche in vacanza bisogna fare la raccolta differenziata, ribadendo che il rifiuto non è tale se viene riciclato, ma bensì diventa risorsa preziosa.

Grazie all’iniziativa del Beach litter anche quest’anno i vacanzieri delle località turistiche e i loro residenti saranno coinvolti nella pulizia delle spiagge che risulteranno sporche. Ben 25 sono le tappe che la carovana di Ricicla estate ha fissato per sensibilizzare sulla raccolta differenziata con giochi creativi per i più piccoli e punti informativi per gli adulti. Il team di volontari percorrerà la Calabria con l’iniziativa estiva toccando alcune fra le località più belle. Anche questa edizione toccherà l’entroterra calabrese, oltre alle località costiere.

Durante la conferenza stampa saranno annunciate le 25 tappe di Ricicla estate in Calabria.