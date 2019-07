Vento forte s’abbatte sul catanzarese: alberi divelti e disagi, quattro binari bloccati

Alberi pericolanti, tettoie, infissi e cartelloni pubblicitari divelti: sono le conseguenze del forte vento abbattutosi ieri sul catanzarese e che, come se non bastasse, ha anche alimentato numerosi incendi di arbusti e di macchia mediterranea nell’intera provincia.

Una “emergenza” che ha tenuto impegnati per l’intera mattinata i vigili del fuoco, in particolare nelle zone tra Montepaone, Montauro e Lido.

Proprio a Catanzaro Lido, nel deposito e officine meccaniche delle Ferrovie dello stato, un albero d’alto fusto, sempre a causa del vento, si è abbattuto sulla linea ferrata bloccando quattro binari utilizzati per accedere ai locali di manutenzione dei treni.

I pompieri del distaccamento di Sellia Marina sono stati al lavoro per diverse ore per mettere in sicurezza la zona e per rimuovere l’albero Non si registrano comunque danni a persone.

In tutta la regione dalle 8 alle 20 i vigili del fuoco, nella sola giornata di lunedì, hanno effettuato circa 170 interventi di cui 72 per incendi boschivi.