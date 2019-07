Report wwf 2019: raccolta plastica, ancora scarsi dati in Italia e in Calabria

“Fermiamo il problema plastica nel mediterraneo”, così inizia il report 2019 del Wwf pubblicato a fine giugno con tutti i dati sul problema plastica in Italia che inevitabilmente si ripercuote sulla nostra economia.

Le regioni meridionali e non manca di certo la nostra amata Calabria, portano dati ancora insufficienti sul recupero di questo materiale, meno di 1/3 dei rifiuti urbani è separato e gestito correttamente.

L'Italia ad oggi è il maggior produttore di beni di consumo in plastica, per la maggior parte, imballaggi, ed è anche purtroppo, il 2° produttore di rifiuti nel mediterraneo. Ma nel problema dobbiamo vedere la soluzione, con la creazione di circuiti di "economia circolare".

L’economia circolare chiude il cerchio della produzione, che oggi si ferma con la vendita, ma inserisce il recupero ed il riciclo del prodotto, che viene visto non più come rifiuto ma come risorsa, così facendo si chiude il cerchio senza sprechi e senza danni all’ambiente

Cosa possiamo fare come aziende e come cittadini? Come cittadini possiamo migliorare la nostra percentuale di rifiuti in plastica, non comprando più plastica monouso, come posate, bicchieri e piatti in plastica, anche perchè dal 2021 saranno messi al bando, ma usando invece quelli di carta, chiedendo ai nostri comuni maggiori controlli sulla raccolta dei rifiuti e segnalando fenomeni di inciviltà.

Dal lato aziende, questo problema crea molte opportunità di business, proprio perché la nostra regione ha ancora una bassa percentuale di raccolta plastica si può aumentare questa percentuale con idee di raccolta plastica come i mini-compattattori e con lo sviluppo di prodotti alternativi.

Ricordiamoci che in Italia sono nate startup di green economy come Orange Fiber che dagli scarti delle arance crea filati per tessuti, oppure Green Rail l'azienda siciliana che realizza traverse ferroviarie ecosostenibili, queste le più famose nel mondo ma tantissime altre lavorano e creano lavoro eliminando il problema delle plastiche. Puoi fare del tuo come cittadino responsabile ed anche come imprenditore lungimirante.