Controlli straordinari dei carabinieri tra Cutro e Isola: due denunce e una segnalazione

I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Cutro e Isola Capo Rizzuto, nel corso del quale due persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria ed una segnalata alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, hanno deferito due automobilisti: uno per reiterata guida senza patente e l’altro poiché trovato in possesso di un coltello con lama estraibile della lunghezza di 22 cm.

Un’altra persona, invece, è stata segnalata all’Autorità prefettizia poiché trovata in possesso di 0.30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per uso personale.

Nel corso del servizio, sono state identificate 33 persone, controllati 17 veicoli ed elevate 3 contravvenzioni al C.d.S..