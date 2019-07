Tutela ambientale. Comune di Albi firma accordo con il Consorzio Bonifica

È stato firmato l’importante accordo di programma, tra Salvatore Ricca giovane sindaco di Albi, accompagnato da Domenico Ricca responsabile Area Tecnica manutentiva e il presidente Grazioso Manno e divenuto immediatamente operativo per la gestione delle opere di difesa e tutela del territorio comunale, la manutenzione del patrimonio boschivo esistente, interventi di difesa del suolo, sistemazione di versanti, manutenzione viabilità rurale, interventi di ingegneria naturalistica e valorizzazione ambientale e decespugliamento.

Questi, che, verranno garantiti dal Consorzio con il personale stagionale consortile e con gli operai idraulico forestali nel rispetto della LR 11/2003 e

Gli accordi saranno di volta in volta concordati tra Consorzio e Comune e prevedono interventi garantiti con il Piano attuativo di Forestazione. “La mia amministrazione – ha aggiunto il sindaco del comune aderente – vuole portare avanti un grande progetto di riqualificazione del territorio della Sila Piccola, e della sua promozione come meta di flussi turistici sia culturali che naturalistici e sportivi, con particolare riferimento al segmento dei visitatori interessati alle aree protette, per valorizzare il legame tra patrimonio storico-culturale, ecologico - ambientale ed enogastronomico”.

“Questo accordo – commenta il presidente Grazioso Manno del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese – rappresenta ulteriormente per l’ente consortile una importante attestazione di efficienza e dinamicità e si inserisce in una politica di forte raccordo e sinergia istituzionale che l’amministrazione consortile sta portando da tempo avanti. Pur nelle ristrettezze economiche, è un progetto di sviluppo e sinergia sull’intero territorio di competenza accentuando il nostro ruolo e contribuendo in modo pratico a prevenire il rischio idrogeologico che, è il cuore della nostra attività”.

“Ringrazio a nome di tutti i cittadini del Comune di Albi il Consorzio di Bonifica e per esso il Presidente Grazioso Manno – ha commentato il sindaco – è un percorso impegnativo che ci vedrà collaborare in stretta sinergia per proseguire in modo adeguato ed accogliente la stagione turistica. Quello che già stiamo facendo – ha concluso Ricca – rappresenta un vantaggio competitivo nella cura del territorio e questo, offre benefici anche al settore agricolo e agroalimentare”.