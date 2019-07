Incendio nella notte in un magazzino di Praia a Mare: Vvf ancora a lavoro

Un vasto incendio è divampato in via San Paolo di Praia a Mare all’interno in un magazzino commerciale situato sopra un supermercato. Il rogo - le cui cause sono al momento sconosciute - si è scatenato nel corso della notte.

Sul posto sono precipitate 4 squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cosenza ed una squadra dal distaccamento di Lauria (PZ). L'incendio è stato domato ma sono ancora in corso le operazioni di smassamento dei materiali andati a fuoco e di messa in sicurezza dei luoghi.