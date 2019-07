Nuoto. Torino, il crotonese Garofalo medaglia d’oro agli Europei di Master

Francesco Garofalo

Una giornata, quella di ieri, conclusasi con enormi soddisfazioni per Francesco Garofalo, l’atleta crotonese della Lacinia Nuoto Master che alle Olimpiadi degli “European Masters Games” di Torino ha conquistato la nedaglia d’oro. Nella piscina del capoluogo piemontese più di diecimila partecipanti, e gli appuntamenti per Garofalo non sono terminati.

Oggi, infatti, disputerà due gare: la prima al mattino con i 200 stile rana, la seconda al pomeriggio coi 200 stile libero. Intanto, però,

Ed dopo una giornata ricca di soddisfazioni nella categoria Master 65, con gli 800 stile libero, il nuotatore pitagorico è arrivato primo non nascondendo la sua gioia: “È stato un successo inaspettato – afferma soddisfatto Garofalo – sono felicissimo, in acqua mi sentivo davvero bene, sentivo di fare una buona gara, ma non me l’aspettavo perché hanno fatto gareggiare per tempo e non per categoria per cui, ripeto, è stato un successo inaspettato”.