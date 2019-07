Calcio, Serie D. Il Castrovillari si rafforza con due giovanissimi, un portiere e un difensore

Due nuovi calciatori vanno a rafforzare le fila del Castrovillari Calcio per la prossima stagione del campionato di Serie D. Si tratta di Federico La Rosa, giovanissimo portiere che compirà i 18 anni il prossimo 2 di agosto, nato a Catania e che arriva in prestito dalla FC Crotone e Bruno De Pace, difensore 19enne anche lui in arrivo in prestito e dalla US Catanzaro Calcio 1929.

Intanto prosegue la preparazione della formazione della città del Pollino, con la seconda partita amichevole stagionale con un’altra squadra di Serie B, il Benevento Calcio. L’incontro si disputerà sul campo dei campani il prossimo 7 Agosto.