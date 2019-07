Turisti in difficoltà sulla scogliera di Capo Vaticano: soccorsi da Guardia costiera e Vvf

Gli uomini della Capitaneria di Porto di Vibo Marina e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti in soccorso di tre turisti tedeschi in difficoltà dalle 10 di questa mattina sulla scogliera di Capo Vaticano.

I malcapitati hanno scalato parte della scogliera di località Faro, ma nel momento in cui stavano per imboccare la via del ritorno, si sono imbattuti in un serio pericolo per i frequenti smottamenti di massi dal costone.

Con una telefonata tramite il cellulare, gli stessi turisti hanno lanciato la loro richiesta di aiuto alla sala operativa dei vigili del fuoco e alla Capitaneria di Porto. I primi ad arrivare sul posto sono state le motovedette della Guardia Costiera che, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare l’impossibilità di raggiungere i tre turisti tramite la scogliera.

Da qui la necessità di fare intervenire i vigili del fuoco facendo calare uomini del nucleo Saf attraverso alcune funi per mettere in sicurezza gli stranieri.