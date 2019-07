Cinghiale invade la strada, motociclista finisce a terra: ferito gravemente

Una brutta disavventura quella vissuta da un 45enne catanzarese coinvolto suo malgrado in un incidente stradale che, da quanto appreso, sarebbe stato causato addirittura da un cinghiale.

L’ungulato avrebbe difatti invaso improvvisamente la strada all’uomo mentre percorreva il tratto che conduce al suo paese e di conseguenza gli avrebbe fatto perdere il controllo del ciclomotore rovinando a terra.

Il fatto è avvenuto a Simeri Crichi e il 45enne ha subito delle ferite giudicate gravi, ma per fortuna non versa in pericolo di vita. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno fatto intervenire l’elisoccorso per trasportare velocemente il malcapitato nell’ospedale cittadino. Sul posto anche i carabinieri della compagnia locale.