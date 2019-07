Serra San Bruno: 40enne ritrovato dai carabinieri, sta bene

È stato ritrovato in località Rosarella, in buone condizioni di salute, Cosimo Zaffino, il 40enne che due giorni addietro aveva lasciato un biglietto di addio alla famiglia prima di far perdere le tracce di sè. (LEGGI QUI)



Sono stati i carabinieri, con l’ausilio di un elicottero e dei militari a cavallo, ad individuarlo dopo la denuncia di alcuni suoi congiunti. Ancora oscure le ragioni che hanno portato l’uomo ad allontanarsi dalla sua abitazione