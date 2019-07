Serre vibonesi. Controlli dei Cc, una denuncia per guida in stato d’ebrezza

Arena, Acquaro, Dasà e Dinami: sono questi i comuni che nel corso delle ultime ore sono stati attenzionati dai carabinieri Compagnia di Serra San Bruno, con l’impiego di una serie di pattuglie che hanno avuto lo scopo di controllollare persone, veicoli e più in generale la circolazione stradale.

Una risposta, questa, alla sempre crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini dell’area delle serre calabre e che ha portato a verificare una sessantina di mezzi e ad identificare una novantina di persone.

In questo contesto è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza per un 44enne originario di Vallelonga che dopo il test con l’etilometro è stato trovato positivo all’alcol, con valori oltre il limite legale consentito.

Effettuate infine circa 25 perquisizioni veicolari e personali; sequestrati 6 mezzi ed elevate 17 sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3300 euro.