Crotone. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una vetrina

Brutta disavventura ieri per un crotonese che ha perso il controllo dell’auto, una Wolkswagen, finendo la corsa contro la vetrata di un negozio.

L’incidente è avvenuto in via Botteghelle. Tanta paura tra i residente e soprattutto per il titolare dell’esercizio commerciale coinvolto suo malgrado nel sinistro. Fortuna ha voluto che non sopraggiungessero altri veicoli, né pedoni e che nello stesso negozio al momento dell’impatto non vi fossero clienti.

Naturalmente diversi i danni subiti dal veicolo mentre sul posto - per i rilievi del caso e per stabilire l’esatta causa dell’incidente, si è portata una pattuglia della Polizia Locale, agli ordini del comandate Antonio Cogliandro.

Il conducente dell’auto è stato accompagnato in ospedale da un’ambulanza del 118 per essere sottoposto ad accurati controlli medici.