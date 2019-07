Festa di San Pantaleone, la polizia passa al setaccio locali e bancarelle di Papanice

Il weekend crotonese è iniziato da ieri e come di consueto la polizia del capoluogo pitagorico ha avviato una serie di controlli alle attività commerciali cittadine, in particolare per verificare che siano in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative.

Nella serata di venerdì delle verifiche specifiche sono state indirizzate ai festeggiamenti in onore di San Pantaleone, nella frazione di Papanice.

Durante i controlli, eseguiti dalla Pasi e dall’Ufficio di Gabinetto, si è scoperto un venditore ambulante di prodotti alimentari che non aveva attuato correttamente l’Haccp, e per questo è stato segnalato all’Asp di Vibo Valentia, dove ha sede il titolare della licenza e che, tra l’altro, occupava abusivamente parte della strada pubblica con le bancarelle di mostaccioli e dolciumi vari: per questo ne è scattata una sanzione di poco meno di 120 euro.

I proprietari di due diversi bar del posto, poi, sono stato invitati a presentare in questura la documentazione relativa al piano di autocontrollo igienico sanitario (Haccp).

Piano che non sarebbe stato, infine, applicato correttamente in una pizzeria, che per questo verrà ora segnalata al servizio Sian dell’Asp di Crotone.