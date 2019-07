Crotone. Senza casco e motorino rubato: non si ferma all’alt, inseguito e denunciato

È durato una ventina di minuti un inseguimento che ha visto come protagonista un ragazzo crotonese senza casco e a bordo di un ciclomotore senza targa, partito da via Poggioreale e conclusosi a Via la Pira del capoluogo.

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri quando una volante della questura locale, in servizio in città, ha intimato l’alt al giovane che, però, invece di fermarsi si è dato alla fuga, facilitato anche dal traffico del fine settimana.

Ne è scaturito quindi l’inseguimento, conclusosi dopo che il giovane, un 25enne, S.A., è stato intercettato e fermato in Via G. La Pira. La polizia lo ha perquisito trovandogli quattro cacciaviti, un coltello, un bilancino di precisione ed una dose di eroina.

Il ciclomotore, invece, è risultato senza numero di telaio, per cui il 25enne è stato denunciato anche per ricettazione oltre che per i reati di possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.