Dai furti alla pornografia fino alla droga: denunce, perquisizioni ed arresti a Crotone

Il programma dei controlli “Focus ‘Ndrangheta” non si ferma a Crotone dove, nella mattinata del 21 luglio, personale della Volanti ha deferito in stato di libertà M.E., un nigeriano di 26 anni, per resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale. Nello stesso pomeriggio denunciato anche un 29enne crotonese P.N., per acquisto di cose di sospetta provenienza.

Il giorno successivo sempre la Squadra Volante ha deferito un algerino di 21 anni per resistenza a Pubblico ufficiale e possesso di alcuni grammi di marijuana, e pertanto segnalato al Prefetto come assuntore di stupefacenti.

Altra denuncia è toccata al 47enne O.S., nato a Cutro, per oltraggio a Pubblico ufficiale; in serata T.M., 44enne cosentino e F.M., 54enne di San Giovanni in Fiore, sono stati denunciati per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Segnalato al Prefetto, ancora, un 26enne di Mesoraca, S.M, trovato in possesso di 2 grammi di cocaina.

Nella mattinata del 24 luglio, nell’ambito di servizi su strada nel comune di Crotone, gli agenti hanno notificato a carico di un 60enne crotonese un ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale Decreto di Sospensione dello stesso, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia.

Nella serata del 24 luglio, eseguito anche un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica cittadina, a seguito della sentenza di condanna divenuta definitiva per un 48enne crotonese, L.F., con pena di un anno di reclusione per detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni. Ultimate le formalità di rito è stato poi trasferito in carcere.

Nella giornata del 25 luglio la Squadra Volanti ha segnalato al Prefetto G.N., 34enne crotonese, come assuntore di stupefacente dopo avergli trovato alcuni grammi di cocaina.

Al termine della settimana, il bilancio è di una persona arrestata, deferite in stato di libertà altre 11 persone, di cui 4 all’Autorità Amministrativa, controllate 61 sottoposte a misure di sicurezza, identificate 754, controllati 403 veicoli (anche col sistema Mercurio).

In strada elevate 30 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, effettuati 8 fermi e sequestri amministrativi e penali, effettuate 19 perquisizioni; accompagnate 7 persone in Ufficio per identificazione, eseguiti 18 controlli amministrativi e, contestualmente, elevate 4 sanzioni amministrative.