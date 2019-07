Revoca commissariamento Pd, Murgi e Stefanizzi: “Decisione fa chiarezza su linea politica del partito”

“La revoca del provvedimento di commissariamento pone chiarezza alla linea politica adottata dal Partito provinciale il quale, unitamente a quello cittadino, segue l’azione politico – programmatica del Segretario Nazionale Zingaretti”, lo sostengono Gino Murgi segretario Provinciale Pd - Federazione di Crotone, e Antonella Stefanizzi, Segretario PD città di Crotone.

I due esprimono soddisfazione per la decisione di revoca, perché il commissariamento “avrebbe indebolito il partito pitagorico dinnanzi ad appuntamenti politici ed elettorali prossimi che richiedono uno sforzo di unità per tornare a vincere in Calabria”.

Poi la richiesta di “un grande dibattito e un confronto politico con i corpi intermedi della società, le forze sociali, i movimenti. Ed è per questo che riprenderemo immediatamente il nostro lavoro nel solco del progetto politico del segretario nazionale del Partito Nicola Zingaretti che ringraziamo, insieme al responsabile Organizzazione Vaccari e Nicola Oddati responsabile Mezzogiorno, per aver ristabilito un clima sereno di collaborazione nel pieno rispetto della nostra autonomia”.