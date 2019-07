Ambiente, a breve ordinanza plastic free per le spiagge crotonesi

Sarà emessa nei prossimi giorni l'ordinanza Plastic Free per Crotone. È quanto assicura il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, per il quale l’ordinanza è “finalizzata ad evitare l'aumento di rifiuti di plastica in spiaggia ed in mare in particolare. Sulle spiagge, a tutela della fascia costiera non si potranno utilizzare sacchetti di plastica (shoppers) da asporto, posate, bicchieri, piatti, vassoi, mescolatori di bevande, cannucce e altri prodotti monouso in materiale non biodegradabile e non compostabile. i cittadini l'invito a rinunciare alla plastica”. Il Comune sta inoltre “lavorando per ampliare ottimizzare la gestione dell'area marina protetta”.

“Il mare – scrive Pugliese è un patrimonio comune ed una risorsa fondamentale per il nostro territorio. Il provvedimento, tra l'altro, si inserisce pienamente sia nelle politiche ambiente in tema di plastica free promosse dall'amministrazione ed è in linea con le direttive comunitarie sulla riduzione dell'incidenza dei prodotti di plastica sull'ambiente di cui è prevista la progressiva eliminazione”.

E poi si è detto “certo di poter contare sulla collaborazione di tutti i cittadini: a noi adesso dimostrare all'Italia intera che sappiamo fare squadra per tenere le spiagge pulite e renderle sempre più accoglienti non solo per noi stessi ma anche per tutto l'eco sistema”.