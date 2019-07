Arpacal, tornano balneabili i punti vicino il Trainiti a Briatico e Vibo

Ritornano balneabili le acque a Briatico e di Vibo Valentia nei pressi del torrente Trainiti. Per questi due punti sia il valore di Escherichia coli e sia Enterococchi intestinali sono vicini allo zero. L’Arpacal ha notificato i risultati delle analisi sulle acque nei due punti e ha comunicato il risultato al Comune.

I tecnici del servizio tematico Acque del Dipartimento di Vibo Valentia, oltre a prelevare i campioni per analisi delle acque di balneazione, per i quali ci sono dei parametri di riferimento previsti dalla normativa, hanno prelevato dei campioni alla foce del fiume Trainiti per verificare eventuali criticità. Come è noto questo fiume segna il confine tra i due comuni di Briatico e Vibo Valentia.

Dalle analisi risulta che l’acqua del torrente ha valori molto alti di Escherichia coli (1440) ed Enterococchi intestinali (5470), a dimostrazione di quanto più volte è stato fatto notare ai comuni costieri, vibonesi e calabresi in genere, ossia che il maggior impatto sul mare calabrese provenga da fossi e torrenti. Da qui la necessità di una continua manutenzione e cura.

Gli stessi del Dipartimento provinciale Arpacal di Vibo Valentia ha comunicato al Comune di Briatico una NON conformità per il punto denominato “la Rocchetta”, dove è stato registrato un superamento dei valori soglia di Enterococchi intestinali. Il prelievo è stato eseguito il 25 luglio scorso e sono in programmazione i prelievi suppletivi.

Occorre però dire che Contestualmente a questa comunicazione di conformità, Intanto il Comune di Briatico è chiamato a provvede, per quanto previsto dalla normativa, individuando le cause di questo questa criticità, mettere il divieto temporaneo di balneazione in quel tratto di costa e, quindi, comunicare il tutto alle autorità competenti.