Fortunato Amarelli eletto all’unanimità presidente designato di Confindustria Cosenza

Dopo una ampia e partecipata consultazione articolata in vari incontri tenutisi nelle scorse settimane Fortunato Amarelli ha ricevuto la nomina di presidente designato di Confindustria Cosenza per il prossimo quadriennio con votazione unanime a scrutinio segreto.

Lo ha deliberato il Consiglio Direttivo dell’Associazione che, per come previsto dallo statuto associativo, lo proporrà all’Assemblea dei Soci per la relativa votazione ed elezione. Dopo quattro anni di intenso impegno come massimo rappresentante degli industriali della provincia, Natale Mazzuca passerà l’ideale testimone della rappresentanza degli imprenditori cosentini al suo successore nel corso dell’Assemblea Generale dei soci che è stata convocata per metà settembre 2019.

Natale Mazzuca continua a rappresentare gli interessi degli industriali calabresi nella sua qualità di presidente di Unindustria Calabria, fino alla scadenza del mandato. Amarelli attualmente è vicepresidente di Confindustria Cosenza e nel contempo ha ricoperto gli incarichi di Presidente dei Giovani Imprenditori, componente del Comitato di Presidenza di Confindustria Cosenza e Presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Cosenza e di Unindustria Calabria.

L’imprenditore felice per l’attestazione ha auspicato “di continuare a lavorare per rafforzare il ruolo dell’Associazione come elemento innovatore del territorio, di interprete e protagonista delle dinamiche socio-economiche del contesto, continuando a guardare in prospettiva, mettendo in campo iniziative ed attività che sappiano affrontare tanto le problematiche congiunturali quanto quelle connesse allo stimolo ed alla creazione di nuove opportunità di mercato”.