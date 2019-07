Furti in ospedale e tribunale Crotone, 48enne dai domiciliari al carcere

La Questura di Crotone, ha eseguito l’Ordinanza di Sostituzione della Misura Cautelare degli Arresti Domiciliari con quella della Custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Crotone a carico di G. Nicoletti 48enne, residente in provincia di Cosenza.

Le indagini della polizia hanno consentito di accertare che l'uomo, in due distinte circostanze, si è reso responsabile di evasione dall’abitazione, in cui scontava gli arresti domiciliari per raggiungere Crotone.

Nicoletti era già stato tratto in arresto, alcuni mesi addietro, per un furto commesso all’interno del Tribunale di Crotone. Proprio in ragione di tale circostanza, sulla scorta di approfondimenti investigativi, l’arrestato risulta attualmente indagato per una serie di furti commessi nei giorni scorsi presso l’Ospedale del capoluogo Pitagorico.