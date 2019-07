Tumore al seno, nasce al Pugliese-Ciaccio l’equipe multidisciplinare Breast Unit

Breast Unit: con queste due parole si traccia il percorso multidisciplinare che va dalla diagnosi alla riabilitazione fisica e psicologica delle pazienti affette da tumore al seno.

Il team è sorto in Calabria, proprio presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, in attesa di ricevere l’accreditamento da parte della Società Europea Eusoma (European Society of Breast Cancer Specialists), e ha già effettuato un Pre-Audit.

Chirurghi senologi, radiologi interventisti dedicati alla senologia, anatomo-patologi dedicati allo studio al microscopio di patologie mammarie, oncologi medici anch’essi dedicati alla cura medica dei carcinomi mammari, radioterapisti oncologi, specializzati in radioterapia di mammella, uno psicologo ed un ingegnere clinico a cui si aggiungono figure di supporto quali i tecnici di radiologia, infermieri specializzati, fisioterapista, il case manager ed il data manager, si incontrano settimanalmente per discutere i casi clinici e decidere l’approccio terapeutico per ciascuna paziente.

Esiste una linea telefonica dedicata attraverso cui si può accedere ad un servizio prioritario che garantisce, entro tre giorni dalla chiamata, la visita del chirurgo senologo (indispensabile prima di qualsiasi altra indagine) e la disponibilità del radiologo-interventista.

Nell’area dedicata del nosocomio, provvista di due sale ecografiche, due sale mammografiche, la sala del data manager e la sala riunioni, collocate al secondo piano dell’azienda ospedaliera, il gruppo multidisciplinare Breast Unit di Catanzaro, seguendo il Protocollo stilato da Eusoma, attraverso la completa presa in carico della paziente, accompagna la donna durante l’intero percorso terapeutico e guarda con attenzione a tutti i bisogni fisici e psicologici della paziente affetta da carcinoma mammario.

I centri di Senologia multidisciplinari, nati in Italia nel 2014 in occasione dell’intesa Stato-Regioni, rispondono ad una direttiva europea del 2006 che impegna tutti i paesi membri ad attivare sul proprio territorio nazionale le breast units entro il 2016. Come già da diversi anni dimostrano i programmi di screening mammografico, la prevenzione risulta essere la prima arma per la lotta contro il tumore della mammella.

La Breast Unit del nosocomio è stata fortemente voluta dalla Direzione Strategica Aziendale e dal Commissario ad acta Cotticelli, che insieme hanno fin da subito compreso l’importanza del progetto e sostenuto il lavoro degli specialisti.

Il grande sogno del dottor Francesco Abbonante, Direttore del Dipartimento di Chirurgiadel Pugliese Ciaccio di Catanzaro, coadiuvato dal dottor Bernardo Bertucci Direttore della Unità Operativa Complessa di Radiodiagnostica, da Rosanna Mirabelli Direttore Facente Funzioni dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica, da Elvira Mazzei Direttore Facente Funzioni dell’Unità Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica, e ancora da Luigi Tucci Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica, e da tutti i validi professionisti che con loro collaborano, dalle associazioni femminili di volontarie presenti sul territorio, nonché da tutte le altre figure professionali che danno il loro importante e fattivo contributo, è di ottenere il prestigioso titolo di accreditamento Eusoma e di coinvolgere nella Breast Unit di Catanzaro tutte le figure professionali calabresi che si occupano di carcinoma della mammella in modo da poter prevedere un approccio multidisciplinare su larga scala e percorsi diagnostico-terapeutici coordinati, omogenei ed integrati, sparsi sul territorio regionale.