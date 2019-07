Welcome Bonus: offerte e codici promozionali, come funzionano

La concorrenza tra i diversi siti tramite i quali piazzare scommesse online è sempre agguerrita e passa per lo più sull’offerta di bonus e promozioni destinata agli utenti che si registrano per la prima volta o che hanno già aperto un conto di gioco. Sempre più spesso sentiamo parlare di Welcome Bonus, offerte e codici promozionali, ma bisogna capirne bene il funzionamento, per usufruirne al meglio e renderli decisivi per piazzare le proprie scommesse.

I codici promozionali sono solitamente rivolti ai nuovi utenti (ma non solo!) e riguardano diverse promozioni, a seconda della tipologia del codice. Continuate a leggere questa breve guida ai codici promo per comprendere al meglio come ottenerli, come utilizzarli e quali scegliere.

CODICI DIVERSI PER BONUS DIVERSI

Iniziamo questo paragrafo con un’importante premessa: i codici promozionali sono monouso! Quindi, una volta usufruito del bonus ad essi collegato, non si potranno più usare. Tuttavia spesso si può usufruire di codici bonus diversi allo stesso tempo, con un massimo accumulo di bonus che si attesta su 1000 Euro (anche se alcuni bookmakers permettono una soglia di 2000 Euro).

Per codice promo si intende un codice particolare, solitamente alfanumerico, che sblocca diverse funzionalità e bonus abbinate al conto di gioco tramite il quale li inseriamo. Per questo motivo, se, in fase di registrazione, inseriremo il codice promozionale che ha la funzione di Welcome Bonus, vedremo automaticamente apparire l’offerta sul nostro account, disponibile per essere utilizzata. Ma i codici non svolgono esclusivamente la funzione di offerta di benvenuto.

Esistono moltissimi codici offerti dai bookmakers, sia ai nuovi utenti che agli scommettitori già registrati al sito, con lo scopo di aumentarne la fedeltà e renderli maggiormente attivi all’interno della piattaforma: troviamo i codici che permettono di raddoppiare la cifra del primo deposito online, quelli che erogano automaticamente un bonus del 100% sulle scommesse effettuate in un determinato lasso di tempo, i codici che offrono la possibilità di accedere a sezioni riservate del sito, come quelle con mercati particolari e quote maggiorate.

Inoltre ci sono codici promo che agiscono non solo sulla parte sportiva dei siti di scommesse, ma anche su tutto il resto dei servizi offerti dai bookmakers all’interno della piattaforma: ci si può così sbizzarrire tra sport, casinò, poker, bingo, slot machines e tanto altro ancora, usufruendo dei particolari bonus derivanti dai codici. Insomma ce n’è per tutte le esigenze dei giocatori e riguardanti svariate tipologie di bonus.

QUALI SONO I CODICI PIÙ COMUNI?

Anche se, come abbiamo detto in precedenza, esistono moltissimi codici con funzioni diverse, nel mondo delle scommesse online ci sono alcune tipologie di codice promozionale che ricorrono più frequentemente. In assoluto quello più utilizzato è il 100% sul primo deposito, che permette quindi di raddoppiare la cifra accreditata per la prima volta sul nuovo conto di gioco (una sorta di Welcome Bonus).

COME TROVARE I CODICI BONUS

Cercare i codici bonus dei diversi bookmakers tramite internet è un gioco da ragazzi: basta effettuare una semplice ricerca online e con pochi click si può avere accesso ad una infinità di codici a disposizione dei giocatori, spesso messi a disposizione dalle società stesse sui loro siti ed affiliati.

Se trovare i codici è veramente semplice, scegliere i migliori da inserire in fase di registrazione richiede attenzione ed una certa dimestichezza con il sistema dei bonus comune alle piattaforme di gioco. Vi suggeriamo quindi di valutare al meglio tutte le opzioni e bonus connessi a differenti codici promo, per usufruire del migliore, che meglio si addica ai vostri bisogni di scommettitore. Ricordate che il codice si può inserire soltanto una volta.