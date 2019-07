Abramo Customer, Pugliese: una piaga sociale su cui “continuerò ad alzare il tiro”

L'Abramo Customer a Crotone

Il sindaco Ugo Pugliese torna sulla questione dei lavoratori della Abramo Customer e assicurando la sua vicinanza dice: “ho un continuo dialogo con i sindacati ed allo stesso tempo con l'azienda ed ho chiesto ed ottenuto che sulla tematica fosse istituito un tavolo permanente in Prefettura dove affrontare insieme a tutte le forze istituzionali del territorio la questione che è importante non solo per i lavoratori e le loro famiglie ma per l'intero tessuto cittadino”.

“Un tema che non può restare confinato nelle mura cittadine ma che ha necessità, proprio perché è il settore nazionale del call center a vivere questa crisi, di essere affrontato e discusso in sede ministeriale – riferisce ancora. Purtroppo rilevo che il Ministro del Lavoro non ha ricevuto i sindacati nazionali anch'essi investiti a pieno titolo delle problematiche vissute dai dipendenti dell'Abramo”.

“Non è stata sicuramente una bella pagina ma non possiamo e non vogliamo demordere – annuncia speranzoso. Sono con i lavoratori e, per tutto quello che mi concerne, continuerò ad alzare il tiro e portare il tema sul tavolo nazionale. E' necessario che si continui ad affrontare il percorso tutti insieme e che la soluzione arrivi da chi ha poteri decisionali in questo senso. Il Ministero del Lavoro non può continuare a restare sordo alle esigenze che arrivano dal territorio”.