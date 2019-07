Droga: denunce e segnalazioni dei carabinieri nel cosentino

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende, durante controlli, hanno denunciato due persone e segnalate 4 per droga.

È stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne di Rende trovato in possesso di 31 grammi di marijuana, un grammo di hashish e 3 piante di marijuana; un 16enne di Cosenza, poiché trovato in possesso di 7 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

Segnalati alla Prefettura di Cosenza, quali assuntori di sostanza stupefacente un 21enne di Rovito, due 20enni di Rose e un 24enne marocchino poiché, controllati a Rende e sottoposti a perquisizione personale, sono stati complessivamente trovati in possesso di 2 grammi di marijuana e un grammo di cocaina, tutto sottoposto a sequestro.