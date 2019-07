Droga: si barrica in bagno per sfuggire ai carabinieri, arrestato spacciatore

I Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto un 38enne cosentino per detenzione ai fini di spaccio di droga presso il “villaggio Rom” di via degli Stadi.

L'uomo è stato notato in atteggiamenti sospetti mentre, nei pressi di casa sua sembrava stesse confezionando stupefacente e, alla vita dei Carabinieri, è scappato dentro la propria abitazione facendo cadere dalle proprie tasche un bilancino di precisione ed una dose di eroina.

Raggiunta la casa l'uomo si è barricato in bagno ed ha gettato dalla finestra altra droga. I militari, una volta effettuata la perquisizione domiciliare, hanno trovato a terra, proprio al di sotto della finestra, ben 24 dosi di eroina per un peso complessivo di 24,2 grammi appena confezionati e termosaldati e, addosso al 38enne, un accendino a gas, utilizzato proprio per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle operazioni i Carabinieri hanno proceduto a sequestrare quanto rinvenuto e trarre in stato d’arresto l’uomo successivamente sottoposto al regime degli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il GIP del Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari che è stato nuovamente tradotto presso la propria abitazione.